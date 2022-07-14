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15 Temmuz'da hastaneler açık mı? 15 Temmuz'da hastaneler tatil mi, sağlık ocakları çalışıyor mu?

14.07.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz'da hastanelerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Demokrasi ve Milli Birlik Günü için geri sayım sürerken vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 15 Temmuz'da hastaneler açık mı? 15 Temmuz'da hastaneler tatil mi, sağlık ocakları çalışıyor mu? Ayrıntılar haberimizde...

15 Temmuz'da hastaneler açık mı? 15 Temmuz'da hastaneler tatil mi, sağlık ocakları çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'ne kısa bir süre kala çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Hastane, poliklinik ve sağlık ocakları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki 15 Temmuz'da hastaneler açık mı? 15 Temmuz'da hastaneler tatil mi, sağlık ocakları çalışıyor mu? Merak edilen tüm bu soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

15 TEMMUZ'DA HASTANELER AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatildir.

15 Temmuz, askerî darbe girişimi sırasında yaşamını yitiren 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için 2016'da genel tatil günü ilan edildi.

15 Temmuz'da hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışmayacak. Acil servisler ise 7/24 sürekli olarak açık olacak.

RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 15 temmuz hastane çalışma saatleri
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