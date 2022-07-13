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15 Temmuz'da hastaneler açık mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü hastaneler açık mı, kapalı mı?

13.07.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz'da hastaneler açık mı? Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne 2 gün kala vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü sağlık ocakları, poliklinikler ve acil servisi açık mı, kapalı mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

15 Temmuz'da hastaneler açık mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü hastaneler açık mı, kapalı mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'ne 2 gün kala çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. 15 Temmuz şehitleri 2016 yılından bu yana dualarla anılıyor. Peki 15 Temmuz'da hastaneler açık mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü hastaneler açık mı, kapalı mı? Ayrıntılar haberimizde...

15 TEMMUZ'DA HASTANELER AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatildir.

15 Temmuz, askerî darbe girişimi sırasında yaşamını yitiren 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için 2016'da genel tatil günü ilan edildi.

15 Temmuz'da hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışmayacak. Acil servisler ise 7/24 sürekli olarak açık olacak.

RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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