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15 Temmuz’da İETT bedava mı? 15 Temmuz 2020 İstanbul’da ulaşım;metro, metrobüs, vapur ücretsiz mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 19:43 | Son Güncelleme

15 Temmuz’un resmi bayram ilan edilmesinin ardından, bayramlarda ulaşıma yapılan indirimlerden dolayı vatandaşlar “15 Temmuz’da ulaşım ücretsiz mi, 15 Temmuz 2020 İstanbul’da İETT bedava mı” sorularıyla araştırmalar yapmaya başladı. Peki Çarşamba gününe denk gelen 15 Temmuz 2020’de İstanbul’da ulaşım nasıl olacak, ücretsiz mi?

15 Temmuz’da İETT bedava mı? 15 Temmuz 2020 İstanbul’da ulaşım;metro, metrobüs, vapur ücretsiz mi?

15 Temmuz 2016’da hain FETÖ darbe girişiminin ardından resmi tatil ilan edilen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde metrobüs, metro ve otobüsler ücretsiz mi olacak? 15 Temmuz çarşamba günü seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak. Resmi tatillerde ulaşımın ücretsiz olmasının ardından 15 Temmuz 2020’de de İstanbul’da ulaşımın ücretsiz olması bekleniyor. 153'ten İstanbul'da toplu taşımalarda ücretsiz ulaşım anonsu yapılıyor.

15 Temmuz 2020 İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

İBB meclis kararı gereğince 15 Temmuz resmi tatil günü ulaşım bedava olacak. Peki 15 Temmuz’da ücretsiz ulaşım hangilerini kapsayacak? Metrobüs, metro ve vapurlar da ücretsiz olacak mı? Dini ve resmi tatillerde bazı illerde ücretsiz toplu taşıma kararları alınarak, o gün metro, vapur, metrobüs, otobüs ve tramvay gibi ulaşım araçları bedava oluyordu.

15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi sorusun cevabı merak edilen sorular arasında yer alıyor. İBB meclisi aldığı kararı son dakika olarak açıkladı. Peki, 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? Yarın İstanbul'da toplu taşıma bedava mı? İETT, Metrobüs, metro ve vapur seferleri resmi ve dini bayramlarda ulaşım ücreti güncellenerek ya ücretsiz oluyor ya da belirli miktarda indirim düzenleniyordu. Peki 15 Temmuz Demokrası ve Milli Birlik Bayramı’nda toplu taşıma bedava mı olacak? İBB meclisinin kararlarında 15 Temmuz’da ulaşım ücretsiz olması yönünde kararlar alınmıştı. Fakat 2020 yılı 15 Temmuz Bayramı için henüz net bir açıklama yapılmadı.

153'ten 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü ücretsiz ulaşım anonsu

İBB 15 Temmuz için henüz resmi bir açıklama yapmasa da, 15 Temmuz 2020'da ulaşımın ücretsiz olduğu bilgisi 153'te anons ediliyor. 153'ten yapılan anonsta;

"15 Temmuz 2020'de İETT metro, metrobüs ve otobüs hatları cumartesi günü sefer tarifesi ile bapur hatları da pazar günü tarifesine göre yapılacaktır. 15 Temmuz Demokrası ve Milli Birlik Günü'nde ulaşım İstanbul'da ücretsiz olacaktır" dendi.

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