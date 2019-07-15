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15 Temmuz'da kurşun cüzdanına isabet etmişti, hala tedavi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 12:44 | Son Güncelleme

Batman’da yaşayan Abdullah Ağaya, 15 Temmuz hain darbe girişiminde arka cebindeki cüzdana isabet eden kurşun vücudunda kaldı. Geçirdiği ameliyatlar sonucu baldırındaki kurşun çıkarılan Ağaya, olayın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen hem bedensel hem de psikolojik olarak tedavi görmeye devam ediyor.

Ağaya 15 Temmuz 2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla yeni doğan ikiz bebeklerini düşünmeden vatan, millet ve bayrak için sokağa çıktı. Tankların ve panzerlerin önüne geçerek askeri araçları engelleyen Ağaya, Fatih Büyükşehir Belediyesi’nin önüne gittiğinde yaralandı. Arka cebindeki cüzdanına isabet eden kurşunla yaralanan Ağaya, o günden beri hem bedensel hem de psikolojik olarak tedavi görmeye devam etti.

Yaşadıkları ile ilgili konuşan Ağaya, 15 Temmuz darbe girişiminde ayağından yaralandığını ve 45 dakika boyunca yerinden kalkamadığını söyledi. Türk bayrağı ve millet için can vermeye hazır olduklarını kaydeden Ağaya, “Televizyon izlerken haberleri gördük. Köprüde tanklar, panzerlerin geldiğini gördük. Zaten bize hemen mesaj geldi. Evden çıkmadan önce hanım bana şunu söyledi ‘Önce abdestini al, namazını kıl sonra çık’ tabi ki bende abdestimi aldım, namazımı kıldım ve çocuklarımı öpüp evden çıktım. Türk bayraklarımızı aldık. Vatan Caddesi’ne gittik.
Vatan Caddesi’ne gelen tankların, panzerlerin önüne geçtik. Onları engelledikten sonra Fatih Büyükşehir Belediyesi’nin önüne gittik. Biz Türk bayrağımız ve milletimiz için can vermeye hazırdık. Biz oraya gittikten sonra yaralandım ve 45 dakika boyunca orada kaldım. Bacağımdan bir mermi yedim ve orada giriş, çıkış yoktu. İnsanlar kanlar içinde, şehitler vardı, gaziler vardı. Hiçbir araç, hiçbir ambulans yoktu. Hastaneye gittiğimde yarım saat geç kalsaydın sen de hayatını kaybedebilirdin dediler” diye konuştu.

'HALA TEDAVİ GÖRÜYORUM'

'HALA TEDAVİ GÖRÜYORUM'
Yakınlarının kendisini aradığını ve ulaşamadıklarında şehit olduğunu düşündüklerini aktaran Ağaya, konuşmasına şöyle devam etti:
“Beni arayan kişiler ulaşamadılar ve beni şehit olarak bildirdiler. Hatta Ankara’ya giden evraklarımda şehit oldu yazıyordu. Bizim otobüs duraklarında bile 15 Temmuz gazisi Abdullah Ağaya yazıyordu. Her durakta yazmışlardı. O gün orada olmayan bilemez. Allah bir daha yaşatmasın ve Türkiye’mize bir daha böyle bir olay yaşatmasın. Barış huzur istiyoruz.

'CANIMIZI VERMEYE HAZIRIZ'

'CANIMIZI VERMEYE HAZIRIZ'
Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Canımızı vermeye hazırız ve ona teşekkür ediyorum. Tam 70 gün tedavi gördüm. Şuan hala tedavi görüyorum. Cüzdanım sağ arka cebimdeydi. Mermi deldi geçti. Pantolonumun içindeydi. Cüzdanımın içinde çocuklarımın fotoğrafı da vardı. Hatıra olarak hala saklıyorum.” (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Batman 15 Temmuz darbe FETÖ

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