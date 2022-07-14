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  4. 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Marmaray bedava mı?

15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Marmaray bedava mı?

14.07.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz'da Marmaray'ın ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbullular konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Merak edilen bir diğer konuda metro, İETT otobüsleri, tramvay gibi diğer toplu ulaşım araçlarının bedava hizmet verip vermeyeceği oldu. Peki 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Marmaray bedava mı? İşte detaylar...

15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Marmaray bedava mı?

15 Temmuz'da Marmaray'ın ücretsiz olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. 15 Temmuz şehitleri 2016 yılından bu yana dualarla anılıyor. Peki 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Marmaray bedava mı? Ayrıntılar haberimizde...

15 TEMMUZ'DA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü Marmaray ücretsiz olarak hizmet verecek.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MARMARAY BEDAVA MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde Marmaray, Metro, İett, Tramvay ve Şehir Hatları gibi toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

2 günlük normal tarifenin ardından 15 Temmuz'a denk gelen cuma günü, toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 15 temmuz otobüs toplu ulaşım araçları
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