15 Temmuz Cuma (bugün) Marmaray'ın ücretsiz olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. 15 Temmuz şehitleri 2016 yılından bu yana dualarla anılıyor. Peki 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz mi? Bugün Marmaray bedava mı? Ayrıntılar haberimizde...

15 TEMMUZ'DA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü Marmaray ücretsiz olarak hizmet verecek.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MARMARAY BEDAVA MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde Marmaray, Metro, İett, Tramvay ve Şehir Hatları gibi toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

2 günlük normal tarifenin ardından 15 Temmuz'a denk gelen cuma günü, toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

