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15 Temmuz'da noterler açık mı? Noterler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde çalışacak mı?

14.07.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz'a az bir zaman kaldı. 15 Temmuz bilindiği üzere milli bayram ve resmi tatil günü olarak geçiyor. Yarın 15 Temmuz'da resmi kurum ve kuruluşlarda işleri olan vatandaşlar hangi kurumların kapalı olacağını merak etmekle beraber noterlere gidecek olan vatandaşlar da noterlerin açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki 15 Temmuz Cuma günü noterler açık mı? İşte yanıtı...

15 Temmuz'da noterler açık mı? Noterler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde çalışacak mı?

"15 Temmuz Cuma günü noterler açık mı?" sorgusu 15 Temmuz Cuma günü notere gidecek olan birçok vatandaşın merak konusu oldu. 15 Temmuz darbesinde hayatını kaybeden şehitler anılacak. Birçok kurum ve kuruluş içinde resmi tatil ilan edildi. Peki yarın 15 Temmuz Cuma günü noterler çalışacak mı? İşte 15 Temmuz'da noterler açık mı? sorusunun yanıtı!

15 TEMMUZ NOTERLER AÇIK MI?

Sayılı saatlerin kaldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nde noterlerin hizmet verip vermediği konusu merak konusu oldu. Resmi tatil olan 15 Temmuz'da kamu çalışanları izinli sayılacak. 15 Temmuz'un resmi tatil olması dolayısıyla nöbetçi noterler ve noterler hizmet vermeyecek.

15 TEMMUZ NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK MI?

Noterlerin kapalı olacağını öğrenen ve noterlerde işlem yapası gereken vatandaşlar nöbetçi noterlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Nöbetçi noterler yalnızca hafta sonları açık olduğu için resmi tatillerde hizmet vermeyecek. Dolayısıyla nöbetçi noterler de 15 Temmuz Cuma günü kapalı olacak.

15 TEMMUZDA NE OLDU?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Yurtta Sulh Konseyi adıyla örgütlenen bir grup asker, 15 Temmuz 2016 tarihinde 65. Türkiye Hükûmeti ve Türkiye cumhurbaşkanına karşı darbe girişiminde bulundu. 16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda darbe girişimi bastırıldı. Olaylar sonucunda darbeye karşı çıkan en az 248 kişi (180 sivil, 62 polis, 6 asker) hayatını kaybetti.

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