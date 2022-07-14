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  4. 15 Temmuz'da otobüsler ücretsiz mi 2022? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İstanbul'da metro, Marmaray, İETT otobüsleri, tramvay bedava mı?

15 Temmuz'da otobüsler ücretsiz mi 2022? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İstanbul'da metro, Marmaray, İETT otobüsleri, tramvay bedava mı?

14.07.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İstanbul'da metro, Marmaray, İETT otobüsleri, tramvay ve şehir hatlarının ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbullular konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 15 Temmuz'da otobüsler ücretsiz mi 2022? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İstanbul'da metro, Marmaray, İETT otobüsleri, tramvay, şehir hatları bedava mı? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

15 Temmuz'da otobüsler ücretsiz mi 2022? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İstanbul'da metro, Marmaray, İETT otobüsleri, tramvay bedava mı?

15 Temmuz'da metro, Marmaray, İETT otobüsleri, tramvay gibi toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. 15 Temmuz şehitleri 2016 yılından bu yana dualarla anılıyor. Peki 15 Temmuz'da otobüsler ücretsiz mi 2022? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İstanbul'da metro, Marmaray, İETT otobüsleri, tramvay, şehir hatları bedava mı? Ayrıntılar haberimizde...

15 TEMMUZ'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü otobüsler ücretsiz olarak hizmet verecek.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ İSTANBUL'DA METRO, MARMARAY, İETT, TRAMVAY, ŞEHİR HATLARI BEDAVA MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde Marmaray, Metro, İett, Tramvay ve Şehir Hatları gibi toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

2 günlük normal tarifenin ardından 15 Temmuz'a denk gelen cuma günü, toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 15 temmuz otobüs
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