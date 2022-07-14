15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'ne kısa bir süre kala çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. 15 Temmuz şehitleri 2016 yılından bu yana dualarla anılıyor. Peki 15 Temmuz'da otoyollar ücretsiz mi 2022? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hangi yollar ve köprüler ücretsiz? Ayrıntılar haberimizde...

15 TEMMUZ'DA OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz'da otoyollar ücretsiz olacak.

Bilindiği üzere; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla uygulama kapsamında, 18 Temmuz pazartesi saat 07.00'ye kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ HANGİ YOLLAR VE KÖPRÜ ÜCRETSİZ?

İşte 15 Temmuz'da ücretsiz olan köprü ve yollar:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

İzmir - Çeşme Otoyolu

İzmir - Aydın Otoyolu

Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

15 TEMMUZ'DA ÜCRETLİ OLAN YOLLAR HANGİLERİ?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

Kuzey Marmara Otoyolu

Avrasya Tüneli

Osmangazi Köprüsü

Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

Ankara - Niğde Otoyolu

