HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 15 Temmuz'da otoyollar ücretsiz mi 2022? Bugün hangi yollar ve köprüler ücretsiz?

15 Temmuz'da otoyollar ücretsiz mi 2022? Bugün hangi yollar ve köprüler ücretsiz?

15.07.2022 06:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz'da otoyolların ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edildi. Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki 15 Temmuz'da otoyollar ücretsiz mi 2022? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hangi yollar ve köprüler ücretsiz? Ayrıntılar haberimizde...

15 Temmuz'da otoyollar ücretsiz mi 2022? Bugün hangi yollar ve köprüler ücretsiz?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü sebebiyle çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. 15 Temmuz şehitleri 2016 yılından bu yana dualarla anılıyor. Peki 15 Temmuz'da otoyollar ücretsiz mi 2022? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hangi yollar ve köprüler ücretsiz? Ayrıntılar haberimizde...

15 TEMMUZ'DA OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz'da otoyollar ücretsiz olacak.

Bilindiği üzere; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla uygulama kapsamında, 18 Temmuz pazartesi saat 07.00'ye kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ HANGİ YOLLAR VE KÖPRÜ ÜCRETSİZ?

İşte 15 Temmuz'da ücretsiz olan köprü ve yollar:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

İzmir - Çeşme Otoyolu

İzmir - Aydın Otoyolu

Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

15 TEMMUZ'DA ÜCRETLİ OLAN YOLLAR HANGİLERİ?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

Kuzey Marmara Otoyolu

Avrasya Tüneli

Osmangazi Köprüsü

Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

Ankara - Niğde Otoyolu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mağarada mahsur kaldılar! Ekipler seferber olduMağarada mahsur kaldılar! Ekipler seferber oldu
Gözler oraya çevrildi! İSKİ'den açıklama geldiGözler oraya çevrildi! İSKİ'den açıklama geldi
Avrupa'da istifa krizi! Bu kez de o isim açıkladıAvrupa'da istifa krizi! Bu kez de o isim açıkladı
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 15 temmuz 15 temmuz köprüsü köprü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye F-16 satışında önemli gelişme... ABD Temsilciler Meclisi'nden skandal karar çıktı! Gözler Biden'a çevrildi

Türkiye'ye F-16 satışında önemli gelişme... ABD Temsilciler Meclisi'nden skandal karar çıktı! Gözler Biden'a çevrildi

O ülke dehşeti yaşıyor! Sokaklar ceset doldu, insanları diri diri yaktılar

O ülke dehşeti yaşıyor! Sokaklar ceset doldu, insanları diri diri yaktılar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'nin satışından rekor bonservis! Dudağınız uçuklayacak...

Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'nin satışından rekor bonservis! Dudağınız uçuklayacak...

Gözler oraya çevrildi! İSKİ'den açıklama geldi

Gözler oraya çevrildi! İSKİ'den açıklama geldi

Hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında arbede

Hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında arbede

İlginizi Çekebilir

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç

Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.