15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'ne kısa bir süre kala çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Öte yandan internetten satın aldıkları ürünlerin bir an önce ellerine ulaşmasını bekleyen vatandaşlar da konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki 15 Temmuz'da postaneler açık mı? 15 Temmuz'da PTT şubeleri çalışıyor mu, tatil mi? Merak edilen tüm bu soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...
15 Temmuz'da postaneler kapalı olacak.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatildir. Dolayısıyla 15 Temmuz'da PTT Kargo hizmet vermeyecek.
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
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