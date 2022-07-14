HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 15 Temmuz'da postaneler açık mı? 15 Temmuz'da PTT şubeleri çalışıyor mu, tatil mi?

15 Temmuz'da postaneler açık mı? 15 Temmuz'da PTT şubeleri çalışıyor mu, tatil mi?

14.07.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz'da postanelerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İnternetten alışveriş yapan vatandaşlar satın aldıkları ürünün gelmesini bekliyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü için geri sayım sürerken vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 15 Temmuz'da postaneler açık mı? 15 Temmuz'da PTT şubeleri çalışıyor mu, tatil mi? Ayrıntılar haberimizde...

15 Temmuz'da postaneler açık mı? 15 Temmuz'da PTT şubeleri çalışıyor mu, tatil mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'ne kısa bir süre kala çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Öte yandan internetten satın aldıkları ürünlerin bir an önce ellerine ulaşmasını bekleyen vatandaşlar da konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki 15 Temmuz'da postaneler açık mı? 15 Temmuz'da PTT şubeleri çalışıyor mu, tatil mi? Merak edilen tüm bu soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

15 TEMMUZ'DA POSTANELER AÇIK MI?

15 Temmuz'da postaneler kapalı olacak.

15 TEMMUZ'DA PTT ŞUBELERİ ÇALIŞIYOR MU, KAPALI MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatildir. Dolayısıyla 15 Temmuz'da PTT Kargo hizmet vermeyecek.

RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizli'de tur otobüsü kaza yaptı! Denizli'de tur otobüsü kaza yaptı!
Tahıl koridoru için kritik toplantı sonrası açıklamaTahıl koridoru için kritik toplantı sonrası açıklama
Mahalleliyi canından bezdirdi! 'Bıktık senden, at kendini'Mahalleliyi canından bezdirdi! 'Bıktık senden, at kendini'
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 15 temmuz postane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine indirim, otogaza zam geldi…

Benzine indirim, otogaza zam geldi…

Gerilim yükseliyor! "Çok sert tepki verilecek"

Gerilim yükseliyor! "Çok sert tepki verilecek"

Ünlü eğitimci Arıkan ve şoförünün ölümünde yeni gelişme

Ünlü eğitimci Arıkan ve şoförünün ölümünde yeni gelişme

19 yaş küçük sevgilisiyle herkesin içinde öpüştü! Tepkilere bakın nasıl kızdı

19 yaş küçük sevgilisiyle herkesin içinde öpüştü! Tepkilere bakın nasıl kızdı

Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı! İşte Datça'daki yangında son durum...

Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı! İşte Datça'daki yangında son durum...

Bill Gates'ten 20 milyar dolarlık bağış!

Bill Gates'ten 20 milyar dolarlık bağış!

İlginizi Çekebilir

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Cinsellik itirafı gündem oldu! “Süper yayıcı diyorlar”

Cinsellik itirafı gündem oldu! “Süper yayıcı diyorlar”

Tam bir skandal! Kreşin önünde soyunup öyle bir şey yaptı ki

Tam bir skandal! Kreşin önünde soyunup öyle bir şey yaptı ki

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.