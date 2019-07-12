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15 Temmuz'da toplu taşıma ile Başkentray ve Marmaray ücretsiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 06:39 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin üçüncü yılı dolayısıyla toplu taşıma hizmetleri ile Başkentray ve Marmaray seferleri ücretsiz yapılacak.

15 Temmuz'da toplu taşıma ile Başkentray ve Marmaray ücretsiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin üçüncü yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek anma etkinlikleri nedeniyle toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sağlanacak.

15 TEMMUZ PAZARTESİ 06.00 - 16 TEMMUZ SALI 06.00 ARASI

Bu kapsamda belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ve Başkentray ile Marmaray hizmetlerinden yararlananlar 15 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'dan başlayarak, 16 Temmuz Salı günü saat 06.00'ya kadar 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olacak. (AA)

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15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz

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