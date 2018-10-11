HABER

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 11:51 | Son Güncelleme

FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı karargahında yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde zırhlı bir araçtan, bir sivilin şehit edilip çıplak vaziyette dışarı atıldığı görülüyor.

FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı karargahını işgal eden cuntacıların sivil katliamlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

AA muhabirinin ulaştığı görüntülerde, darbecilerin zırhlı araç içinde sivil bir vatandaşı şehit ettikleri anlar yer aldı. Genelkurmay Başkanlığı karargahının güvenlik kameralarınca kaydedilen katliamın görüntüleri, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin "Çatı" davası dosyasına girdi.

Görüntülerde, darbeciler, tank, zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı ve kobra gibi araçlarla Genelkurmay Başkanlığı karargahını içeriden sardıkları görüldü. Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personelinin karargahın kontrolünü sağladıktan sonra söz konusu zırhlı araçlardan bazılarının kuzey ve güney nizamiyelere yöneldikleri kameralara yansıdı. Ayyıldız olarak bilinen bölgede tankların yolun her iki tarafına konuşlanmasından sonra kamera açısına "kobra" olarak bilinen zırhlı araç girdi.

ÇIPLAK HALDE YOLA ATTILAR

Saat 01.31'i gösterdiği sırada dur kalk yaparak biraz ilerledikten sonra tekrar duran zırhlı aracın arka kapısı açıldı. Kameralara net bir şekilde yansıyan bundan sonraki görüntülerde, zırhlı araç içindeki askerler bir sivile yoğun bir şekilde şiddet uyguladı. Yaklaşık bir dakika sonra hayatını kaybettiği anlaşılan sivil, askerler tarafından tekmelenerek araçtan çıplak vaziyette yola atıldı. Cansız bedeni dakikalarca yolun ortasında duran vatandaşı gören diğer darbecilerin umursamaz tavırları da dikkati çekti.

KATİLLER OLAY YERİNE YENİDEN GELDİ

Darbecilerin şehit edip yola attığı vatandaşın cenazesi, saat 02.00'de tankçı sınıfından bir rütbelinin talimatıyla askerlerce sürüklenerek ağaçlık alana taşındı. Bu gelişmeden yaklaşık 3,5 saat sonra yeniden olay yerine gelen kobra aracındaki askerlerin, şehit ettikleri vatandaşın bedenini telaşlı bir şekilde aramaları da kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülere göre, çevredeki diğer askerlerin yönlendirmesiyle şehit vatandaşın cansız bedenine ulaşan darbeciler, cenazeyi kontrol ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

PARTNERPoposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!Poposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!
Ermenek'te 'bandırma' geleneği sürüyorErmenek'te 'bandırma' geleneği sürüyor
İzmir Adliyesi'nde zehirlenme! Çok sayıda ambulans sevk edildiİzmir Adliyesi'nde zehirlenme! Çok sayıda ambulans sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ 15 Temmuz Genelkurmay Başkanlığı

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den: Tamamlandı

Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den: Tamamlandı

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arda Turan'a bir şok da eski şoföründen

Arda Turan'a bir şok da eski şoföründen

'Escobar amca' Ankara yolunda yakalandı

'Escobar amca' Ankara yolunda yakalandı

İstanbul'da havadan trafik denetimi

İstanbul'da havadan trafik denetimi

Muskacı dehşeti!

Muskacı dehşeti!

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

İzmir Adliyesi'nde zehirlenme! Çok sayıda ambulans sevk edildi

İzmir Adliyesi'nde zehirlenme! Çok sayıda ambulans sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.