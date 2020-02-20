15 Temmuz darbe girişimi davalarında son durum ne?

Geçtiğimiz ay, eski korgeneral Metin İyidil, bu hafta da iş insanı Osman Kavala'yla ilgili verilen yargı kararları, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili davalardaki son durumu yeniden gündeme taşıdı.

Metin İyidil hakkında darbe girişimiyle ilgili bir davada önce müebbet hapis cezası, ardından beraat ve sonra tekrar müebbet hapis cezası verildi.

Gezi Parkı eylemleri davasında yaklaşık iki yıl dört ay boyunca tutuklu yargılanan ve Salı günü beraat eden iş insanı Osman Kavala ise tahliyesi sonrası 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Peki darbe girişimiyle ilgili bugüne kadar açılan davalar ne durumda?

Davaların sayısından sonuçlarına kadar ceza bilançosunu araştırdık.

Kaç dava açıldı?

Adalet Bakanlığı'nın, BBC Türkçe'nin konuyla ilgili talebine karşılık gönderdiği bilgi notuna göre, 19 Şubat 2020 itibarıyla, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili ağır ceza mahkemelerinde açılan toplam dava sayısı 289 oldu.

Şehir başına düşen dava bazında bakıldığında davalar İstanbul ve Ankara'da yoğunlaşsa da; Mersin'den Şanlıurfa'ya, Edirne'den Malatya'ya, 50'den fazla kentte dava açıldı.