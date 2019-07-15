DİYARBAKIR (AA) - HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, "15 Temmuz darbe girişimi, halkın iradesine başkaldırıydı. Unutulmamalıdır ki tekbirler eşliğinde gelen direnişin kahramanı bu halktır ve onun manevi değerleridir." ifadesini kullandı.

Sağlam, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Müslüman halkın ihanet kalkışmasına gösterdiği direnişin unutulmaması gerektiğini bildirdi.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin, halka karşı kalkışmanın adı olduğuna işaret eden Sağlam, açıklamasında şunları kaydetti:

"15 Temmuz darbe girişimi, halkın iradesine başkaldırıydı. Son dönemlerin en kıymetli direnişiyle karşılaşan darbe girişiminin, ülkeye, insanlarımıza kaybettireceği çok şey olacaktı. Ancak Allah'a şükür, darbecilerin arzuları kursaklarında kaldı ve tekbirler eşliğinde gelen direnişle ülke büyük bir felaketten kurtulmuş oldu. Genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle duyarlı insanlarımızın, inançlarından aldıkları güçle kalkışmaya karşı çıkışı manevi bir görev bilen Müslüman halkımızın gösterdiği direniş unutulmamalıdır. Unutulmamalıdır ki tekbirler eşliğinde gelen direnişin kahramanı bu halktır ve onun manevi değerleridir. Bu, halkın ve onun manevi değerlerinin üstünlüğüydü."