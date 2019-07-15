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"15 Temmuz darbe girişimi, halkın iradesine başkaldırıydı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 13:22 | Son Güncelleme

HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam: - "15 Temmuz darbe girişimi, halkın iradesine başkaldırıydı. Unutulmamalıdır ki tekbirler eşliğinde gelen direnişin kahramanı bu halktır ve onun manevi değerleridir"

DİYARBAKIR (AA) - HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, "15 Temmuz darbe girişimi, halkın iradesine başkaldırıydı. Unutulmamalıdır ki tekbirler eşliğinde gelen direnişin kahramanı bu halktır ve onun manevi değerleridir." ifadesini kullandı.

Sağlam, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Müslüman halkın ihanet kalkışmasına gösterdiği direnişin unutulmaması gerektiğini bildirdi.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin, halka karşı kalkışmanın adı olduğuna işaret eden Sağlam, açıklamasında şunları kaydetti:

"15 Temmuz darbe girişimi, halkın iradesine başkaldırıydı. Son dönemlerin en kıymetli direnişiyle karşılaşan darbe girişiminin, ülkeye, insanlarımıza kaybettireceği çok şey olacaktı. Ancak Allah'a şükür, darbecilerin arzuları kursaklarında kaldı ve tekbirler eşliğinde gelen direnişle ülke büyük bir felaketten kurtulmuş oldu. Genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle duyarlı insanlarımızın, inançlarından aldıkları güçle kalkışmaya karşı çıkışı manevi bir görev bilen Müslüman halkımızın gösterdiği direniş unutulmamalıdır. Unutulmamalıdır ki tekbirler eşliğinde gelen direnişin kahramanı bu halktır ve onun manevi değerleridir. Bu, halkın ve onun manevi değerlerinin üstünlüğüydü."

- "Direnişin parolası, şifresi 'Allah'u Ekber' idi"

Sağlam, darbeyi önleyenlerin unutulmaması, onların bu ülkenin gerçek hayırhahları olduğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

İshak Sağlam, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ancak bugün darbeye karşı direniş gösterenlerin değil, tanklara alkış tutanların seslerinin daha yüksek çıkıyor olması manidar. ABD destekli ihanet girişiminden sonra ilan edilen OHAL uygulamalarının kalıntısı olan, güvenlik soruşturmaları halen mağduriyet oluşturmakta. Püskürtülen darbe sonrası darbeye karşı duranların hala birçok alanda mağduriyet yaşaması kabul edilemez. Darbeciler için getirilen mülakat ve güvenlik soruşturmalarının darbe karşıtlarını mağdur etmeye devam ediyor olması, trajikomik bir husus olarak hala orta yerde duruyor. 15 Temmuz darbe girişimine karşı gelen direnişin parolası, şifresi ‘Allah’u Ekber’ idi. Bunu görmezden gelmek, direnişi çaldırmaktır."

Darbeye direnerek şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Sağlam, Allah'tan İslam ülkelerini zalim ve hainlerin tasallutundan muhafaza eylemesi temennisinde bulundu.

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Diyarbakır HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam

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