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"15 Temmuz darbe girişimi kara bir olay olarak bu milletin tarihine girmiştir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 22:22 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Süleyman Elban: - "(15 Temmuz) Demokrasi tarihimizin, ülke tarihimizin bir tarafıyla gurur tablosu olmuşken öbür taraftan hakikaten derinden yaralayan, utanılarak hatırlanacak maalesef kara bir olay olarak da bu milletin tarihine girmiştir"

Ağrı Valisi Süleyman Elban, "(15 Temmuz) Demokrasi tarihimizin ülke tarihimizin bir tarafıyla gurur tablosu olmuşken öbür taraftan hakikaten derinden yaralayan, utanılarak hatırlanacak maalesef kara bir olay olarak da bu milletin tarihine girmiştir." dedi.

Ağrı Valiliğince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenledi.

Kentteki bir restoranda verilen yemek, İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun okuduğu dua ile başladı.

Programda konuşan Vali Elban, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 3 yıl önceki darbe girişimini hatırlattı.

"Bugün üç yıl önce yaşadığımız, bizi hem hüzünlendiren, utandıran, hem de gururlandıran bir olayı yaşadığımız tarihin arifesindeyiz." diyen Elban, şöyle devam etti:

"Ülke olarak, millet olarak sanki üzerimizdeki bela, musibet yetmezmiş gibi kimsenin aklının ucundan ya da tasavvur edeceği herhangi bir şey yokken yazın ortasında maalesef gözü dönmüş bir grup FETÖ terör örgütü, sanki diğerleri de çok eksikmiş gibi bu milletin başına bir çorap örme girişiminde bulundu. Bu millet ferasetiyle, kahramanlığıyla, fedakarlığıyla, hele hele bir de kendisine 'yürü' diyen bir başkomutan olduğu zaman vatanı için bayrağı için mukaddesatı için yapmayacağı şey olmadığını bir kere daha gösterdi ve bu milletin bu feraseti ile bu bela defedildi."

-"Kara bir olay olarak da bu milletin tarihine girmiştir"

Darbe girişiminin engellenmesi sırasında 251 şehit verildiğini hatırlatan Elban, şunları kaydetti:

"Demokrasi tarihimizin ülke tarihimizin bir tarafıyla gurur tablosu olmuşken öbür taraftan hakikaten derinden yaralayan, utanılarak hatırlanacak maalesef kara bir olay olarak da bu milletin tarihine girmiştir. Rabbim bu millete bu ve benzeri menfur hadiseleri inşallah bir daha yaşatmasın. Başta FETÖ, PKK, DEAŞ olmak üzere ülkemiz aleyhinde hain emelleri olan tüm terör örgütlerine de Rabbim fırsat vermez inşallah."

Elban, konuşmasını ülkenin vatan olarak kalmasında, bayrağın göklerde dalgalanmasında, ezanların minarelerde okunmasında katkısı olan tüm şehitleri ve gazileri anarak sonlandırdı.

Programa, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kurum müdürleri, Ankara'da darbe kalkışması sırasında FETÖ'cülerin kullandığı tankın üstünden düşerek gazi olan Savcı Güven Çelik, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

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15 Temmuz Ağrı Ağrı Valisi Süleyman Elban

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