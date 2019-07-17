15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanını işgal davasında 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 43 kişiye müebbet hapis cezası verildi.

15 Temmuz darbe giri\u015fiminde Atat\u00fcrk Havaliman\u0131n\u0131 i\u015fgal davas\u0131nda 10 san\u0131\u011fa a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f m\u00fcebbet, 43 ki\u015fiye m\u00fcebbet hapis cezas\u0131 verildi.F\u0131kra gibi olay! Su kanal\u0131ndan ge\u00e7ip...Hindistan\u2019da 2008\u2019de 164 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc sald\u0131r\u0131n\u0131n sorumlusu ter\u00f6rist yakaland\u0131Pen\u00e7e-2 Harek\u00e2t\u0131\u2019nda silah, ara\u00e7 ve m\u00fchimmatlar ele ge\u00e7irildi
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