15 Temmuz Darbe Girişimi’nde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarındaki faaliyetlere ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, 44 sanığın ’’anayasayı ihlal’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
15 Temmuz Darbe Girişimi’nde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarındaki faaliyetlere ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, 44 sanığın ’’anayasayı ihlal’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
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15 Temmuz Darbe Girişimi’nde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarındaki faaliyetlere ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, 44 sanığın ’’anayasayı ihlal’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
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