15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlara ilişkin Hava Harp Okulu ile ilgili davada 8 sanık ‘Anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

15 Temmuz darbe giri\u015fiminde ya\u015fananlara ili\u015fkin Hava Harp Okulu ile ilgili davada 8 san\u0131k \u2018Anayasay\u0131 ihlal\u2019 su\u00e7undan a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f m\u00fcebbet hapse \u00e7arpt\u0131r\u0131ld\u0131. Bankac\u0131l\u0131kta yeni ak\u0131m! Art\u0131k bankaya gitmeden...Foto\u011fraflar \/\/ Bayrampa\u015fa Halinde \u0131spanak numunesi al\u0131nd\u0131Ad\u0131yaman'da otomobil ile yolcu minib\u00fcs\u00fc \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131: 6 yaral\u0131
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