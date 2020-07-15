Türkiye genelinde 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıldönümü nedeniyle çeşitli tören ve etkinlikler düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, ulusa sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, "15 Temmuz ülkemizi işgal girişimiydi. Ordumuzun içindeki teröristlerin kullanılmış olması, işgal girişimine alçakça ihaneti de eklemiştir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ içeriden, PKK dışarıdan, kimi alttan kimi üstten ne kadar uğraşırsa uğraşsın ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecek. Bu milletin daha söyleyecek çok sözü, hayata geçirecek çok projesi var" diye konuştu. Ana muhalefet partisi CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter'dan, "15Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum. Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağımız gibi; FETÖ'nün, bu devletin kılcal damarlarına kadar girmesine göz yumanları da unutmayacağız!" açıklamasında bulundu. TBMM'de 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldı.

İBB önünde 15 Temmuz anma töreni 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle darbe girişimi sırasında çatışmaların yaşandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binasının önünde anma töreni düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “15 Temmuz’da yaşananlar bir sonuç günüdür. 15 Temmuz’a vesile olan hangi unsur var ise bundan sonra da devletimizin yol haritasından bunları söküp atmamız gerekir” dedi. Tören, darbe girişimi sırasında ölenlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. “15 Temmuz’da yaşananlar bir sonuç günüdür” İBB önündeki anmada konuşan İmamoğlu, “Böylesi bir tehdidi, böyle bir ihaneti toplumun, devletin bir daha hiç yaşamaması adına alınması gereken tedbirleri daha iyi şekilde devreye alınması noktasında taze tutmak hepimizin boynunun borcudur. Zira 15 Temmuz'da yaşananlar bir sonuç günüdür. Ne yazık ki ihmal edildiğinde devletin gücü, milletin hakimiyeti, kayıtsız şartsız milletin olduğu anlayışının arkasına başka bir güç devreye sokulduğunda, toplumun ne denli kötü, vahşi ve insanlığı, toplumu, milleti bütün devletin ilkelerini yok edecek, bertaraf edecek noktaya geldiğinin en yakın, en derin tespitidir 15 Temmuz günü yaşananlar” ifadelerini kullandı.