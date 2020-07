15 Temmuz Darbe Girişiminin 4'üncü Yıldönümü

15 Temmuz'a vesile olan hangi unsur var ise bundan sonra da devletin yol haritasından sökülüp atılması gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu noktada her kuruma görev düşmektedir. Her siyasi kuruma da görev düşmektedir. Sorumluluk alıp önümüze bakarsak bir kez daha böylesi utanılacak günler, devlete millete ihaneti ve o ihanetin sonucu olarak da ne yazık ki milletin pırıl pırıl evlatlarını şehit olduğu, gazi olduğu günleri bir kez daha yaşamamış oluruz. Ben bu ders çıkarımıyla; hayatımızda her zaman hatırlanması her zaman ders çıkarılması ve ona göre geleceğe bakabilme noktasında prensipler oluşturulması noktasında en önemli günlerden birisidir 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. Bu manada bugün burada tam bu noktalarda hayatını kaybeden büyükşehir belediyemizin içinde kadrosunda olan her vatandaşımızı rahmetle minnetle anıyorum, ruhları şad olsun."