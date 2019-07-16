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15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 01:31 | Son Güncelleme

15 Temmuz hain darbe teşebbüsü 3.

15 Temmuz hain darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da binlerce kişinin katılımıyla anıldı. Gerçekleşen programda konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, “3 yıl geçti unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

15 Temmuz 2016 günü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsünün en önemli kilit noktalarından birisi de Sakarya idi. Sakarya Valiliğini almak isteyen darbeci askerler yolları tanklarla kapatmak istemiş, vatandaşların da desteği ile darbe girişimi başarısız olmuştu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne darbe girişiminde bulunulmasının 3. yıl dönümünde Sakarya’da binlerce kişi Demokrasi Meydanı’nda buluştu. Gerçekleşen anma gecesine Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, belediye başkanları, vali yardımcıları, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program mehteran takımın gösterisiyle başladı. Daha sonra sahneye çıkan Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık şehitler için dua ettirdi.

Hiçbir zaman hafızalardan silinmeyecek
Programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "15 Temmuz; milli iradenin vesayete, milletimizin hainlerin karşısında vatanı, bayrağı, özgürlüğü için ortaya koyduğu duruşun adıdır. 15 Temmuz; meydanlara koşan, tanklara silahlara göğsünü siper eden milletimizin kahramanlık destanı yazdığı gecedir. Bu destan unutulmadı! Unutulmayacak. Ben, bu necip milletin ferdi olmaktan onur duyuyorum. Öyle bir millet ki! vatan söz konusu olduğunda aynı safta buluşan asil bir millettir, bu millet cesur bir millettir, bu millet kahraman bir millettir. Hain darbecilerin ülkemizi ele geçirmek istedikleri 15 Temmuz hadisesini hiçbir zaman hafızalardan silinmeyecek. Çocuklarını, eşini, anne-babası ile helalleşip, ülkesi için sokaklara koşan şehitlerimizi unutmayacağız. Gözünü kırpmadan kurşunların karşısına dikilen, tankların altına yatan gazilerimizi unutmayacağız. FETÖ’nün başarılı olması için bekleyenleri, darbecilerin yanında yer alanları unutmayacağız. Türkiye dünya mazlumlarının umudu, o gece bizden iyi bir haber bekleyen gönül coğrafyamızın son kalesidir” diye konuştu.

"3 yıl geçti unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız"
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir yaptığı açıklamada, "15 Temmuz’da milli iradesine, vatanına, valiliğine sahip çıktığını gösteren çok kıymetli Sakaryalılar hepinizi saygı ile selamlıyorum. Üzerinden 3 yıl geçti unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Öyle bir ihanetti ki bin yıldır yaşadığımız bu toprakların üzerinde emsali görülmemiş bir ihanet idi. Bu milletin malıyla alınmış olan silahı bu millete çevrildiği bir ihanetti. Ama başaramadılar. Bugünü bize yaşatan hainler hem demokrasimize hemde bu ülke topraklarına kast etmişlerdir. Aynı hain emeller yine çıksa bu millet karşısında yok olmaya mahkum olacaklardır. Bu alanı dolduran siz Sakaryalıları gördükçe inancımız artıyor" dedi.

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı

15 Temmuz darbe teşebbüsü 3. yılında Sakarya’da anıldı
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