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"15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çabaları beyhude"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 10:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: - "FETÖ mensuplarının içeride ve dışarıda 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çabaları beyhude" - "Hesap sorulmayan tek bir FETÖ'cü kalmayana kadar bu sinsi örgütle mücadele kararlılıkla sürecek"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının içeride ve dışarıda 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çabalarının beyhude olduğunun altını çizerek, hesap sorulmayan tek bir FETÖ'cü kalmayana kadar bu sinsi örgütle mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

Altun, Twitter'daki hesabından, Anadolu Ajansının (AA) FETÖ'nün "inkar stratejisi"ne dair hazırladığı multimedyayı da ekleyerek yaptığı paylaşımda, "FETÖ mensuplarının içeride ve dışarıda 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çabaları beyhude." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, hesap sorulmayan tek bir FETÖ'cü kalmayana kadar bu sinsi örgütle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun FETÖ

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