Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının içeride ve dışarıda 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çabalarının beyhude olduğunun altını çizerek, hesap sorulmayan tek bir FETÖ'cü kalmayana kadar bu sinsi örgütle mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.
Altun, Twitter'daki hesabından, Anadolu Ajansının (AA) FETÖ'nün "inkar stratejisi"ne dair hazırladığı multimedyayı da ekleyerek yaptığı paylaşımda, "FETÖ mensuplarının içeride ve dışarıda 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çabaları beyhude." ifadelerini kullandı.
Fahrettin Altun, hesap sorulmayan tek bir FETÖ'cü kalmayana kadar bu sinsi örgütle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Valilik açıkladı! 2 ilçede sokağa çıkma yasağı
Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti
Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum