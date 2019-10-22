15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin park ücreti tuzağı!

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devriye birlikte otoparklar da İSPARK’a geçti. İSPARK, taksi ve otomobillerden 1 saate kadar park ücreti almıyor. Ancak 1 saatten fazla park ücrete tabi. İSPARK, 1 saatten sonra 8 lira ücret alıyor. Park ücreti ödediklerini belirten bazı taksi sürücüleri ise bunu müşteriye yansıtmaya başladı. Bu yüzden otogarda taksiler ile müşteriler arasında zaman zaman tartışmalar çıktığı kaydediliyor. Otogar çıkan taksici sürücüleri DHA’nın soruları üzerine park ücretini doğruladı. 'TAKSİMETRELERİMİZ NE YAZARSA ONU ALIYORUZ'



Taksicilerden Yusuf Özkan, "Şu anda 1 saat ücretsiz. Ben herhangi bir ücret talep etmiyorum, bagaj parası da talep etmiyorum. 1 saatten fazla kaldıysam tamamen bana aittir ve ücreti, aldığım yolcudan kesinlikle talep etmiyorum. Otogarın taksileri otopark ücreti de bagaj ücreti de alıyorlar biz bunu duyduk, yakın mesafelere götürmüyorlar, yüksek fiyat istiyorlar. Biz kesinlikle taksimetremiz ne yazarsa onu alıyoruz." dedi.

'DUYDUĞUMUZ KADARIYLA ÜCRET TALEP EDİYORLAR'



Taksici Burhan İvdil de "Bu ücreti isteyenler var. İstememeleri gerekiyor ama 5-10 TL otopark ücreti istiyorlar." diye konuştu. 1 saat ücretsiz olduğunu ifade eden Mansur İlgün, "Biz istemiyoruz. Kapının girişinde de 'yolcudan bir ücret talep edilemez' diye yazıyor. Duyduğumuz kadarıyla ücret talep ediyorlar. Eskiden 25 dakika ücretsizdi şu an 1 saat ücretsiz ama 10 TL alıyorlarmış binen yolculardan." diye konuştu. 'ESNAFLIĞA AYKIRI ŞEYLER YAPIYORLAR'



Taksici Erdal Kendigelen ise, " Otogar taksileri böyle bir para talep ettiklerini biliyorum. Taksiciler esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar, otogardaki çoğu taksici bunu yapıyor müşteriye karşı. Bizim gibi dışarıdan gelen taksiler böyle bir şey yapmıyor." diyerek ifade etti. Kadıköy'de araç pazar yerine daldı! 2'si ağır 8 kişi yaralandı TAKSİCİLER ODASI BAŞKAN VEKİLİ YURT'TAN AÇIKLAMA



Bu tür tartışmaları kendilerinin de duyduğunu söyleyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt, “Yeni İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, otogarda ücretsiz otopark süresini 1 saate çıkarttı. Otogarda çalışan taksileri giriş çıkışlarda eğer 1 saati geçmezse bekledikleri süre ücret almamaları gerekiyor. Eğer 1 saati geçmişse kaldıkları süre tabii ki çıkışta ücret neyse onu ödemek zorundalar. Dolayısıyla müşteriden bunu talep ediyorlar" dedi.