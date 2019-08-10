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15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda arefe günü yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 14:20 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı Arifesinde memleketine gitmek isteyen vatandaşlar İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı Arifesinde memleketine gitmek isteyen vatandaşlar İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu. Otobüslerin otogardan çıkarken oluşturduğu araç kuyruğu ise havadan görüntülendi.
İstanbul’da Kurban Bayramı tatili öncesi otogarda yaşanan yoğunluk Arefe gününde de devam etti. Bayram tatili için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın yolunu tuttu. Yoğunluk nedeniyle otobüs firmaları ek seferler çıkardı. Biletini erkenden almayan vatandaşlar otobüs bileti bulmakta zorluk çekti. Şanslı olanlar ise bilet iptallerinden faydalanarak bilet bulabildi. Otogar çıkışında oluşan otobüs kuyrukları ise havadan görüntülendi.
Otogarda beklenilen yoğunluğun oluştuğunu aktaran otobüs kaptanı Özgür Özekinci, “Ekstra seferlerimiz başladı. Siirt bölgesine 10 araç çıktık. 10 araç geri döneceğiz. Doğudan gelişte bir sorun yok. Gidiş yönünde bolu istikametine doğru bir yoğunluk gördüm. Giderken muhtemelen biz de takılacağız. İki saat bir rötarımız olabilir. Bilet zor bulunuyor. Şans eseri birisi iptal ederse bulunuyor. 20-25 gün önceden bilet alınmasın gerekiyor. Son 1 Hafta içinde yer bulamazlar. 1 ay önceden rezervasyon gerekiyor” diye konuştu.
Siirt’e yolculuk yaptığı dile getiren İsmet Şahin, “15-20 gün önce bilet aldım. Zor bulabildim. O da şansımıza denk geldi. Şimdi gelsem kesinlikle alamazdım. Bir boşluk oluştu. Bir arkadaş iptal etmiş. O da bize denk geldi. Öyle gidebiliyoruz” dedi.
Saat 12.00 arabasına bilet aldığını ifade eden bir yolcu da otobüsün gelmediğinden şikayet ederek seferlerin aksadığını dile getirdi.

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