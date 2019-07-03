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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 16:06 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, otogarda şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol ediyor, bazı araçlarda arama yapıyor

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda geniş çaplı asayiş uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla otogarın tüm noktalarında asayiş uygulaması başlattı.

Özellikle otogarın alt katlarında yoğunlaşan polis ekipleri, şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol ediyor, bazı araçlarda arama yapıyor. Aramalara, narkotik dedektör köpekleri de katılıyor.

Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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15 Temmuz Şehitler Otogarı asayiş uygulaması operasyon

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