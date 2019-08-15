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15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram dönüşü yoğunluğu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 11:24 | Son Güncelleme

ESENLER 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram tatili dönüşü yoğunluk başladı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram dönüşü yoğunluğu 

Cemil ÖZDEMİR-Zeki GÜNAL/İSTANBUL (DHA)-ESENLER 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram tatili dönüşü yoğunluk başladı. Gelen yolcuların peronlarda oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.
Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram tatili dönüşü yoğunluk oluştu. Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüşü başladı. Otogarın girişinde uzun otobüs kuyrukları oluşurken, otobüslerden inen yolcular ellerinde çuvallarla peronlarda uzun süre servis bekledi. Bir otobüs firması yetkilisi "Yoğunluğumuz başladı. İlave araçlar koyduk. Yarından sonra yoğunluk daha da artar ama asıl yoğunluk Cumartesi ve Pazar günü olur. Cumartesi ve Pazar günü iğne atsan yere düşmez burada." dedi. Otobüsten inen bir yolcu "Adana'dan geldim. Çuvalla geldim. Memleketten erzak getirdim. Çuvalın içinde biber turşusu ve kurbanlık etler var. Kışa hazırlık diyelim" dedi. Hülya Turan ise "Karadeniz'den geliyorum. Çuvallarımda sebze, tereyağı ve Kurban eti var." dedi. Başka bir yolcu ise" Giresun'dan geldim. Biz Karadenizliyiz, çuvalımda fındık var. Fındık getirdim" dedi. Bir otobüs şoförü ise " Bin kilometre yol geldim. Rahat geldim ama yoğunluk artmaya başladı. Tatil dönüşü yoğunluğu başladı ama asıl yoğunluk Cumartesi ve Pazar günü olur. Pazar günü yoğunluk bekliyoruz" dedi.
(FOTOĞRAFLI)

(Havadan fotoğraflarla) 15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram dönüşü yoğunluğu (Havadan fotoğraflarla) 15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram dönüşü yoğunluğu (Havadan fotoğraflarla) 15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram dönüşü yoğunluğu (Havadan fotoğraflarla) 15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram dönüşü yoğunluğu

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