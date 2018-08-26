HABER

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞLERİ SÜRÜYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 11:45 | Son Güncelleme

KURBAN  Bayramı tatilinin son gününde de Esenler’deki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda vatandaşların dönüşleri devam ediyor.

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) KURBAN Bayramı tatilinin son gününde de Esenler’deki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda vatandaşların dönüşleri devam ediyor. Tatillerini İstanbul'da geçirenler memleketlerine dönerken, tatillerini bitiren vatandaşlar da İstanbul'a geliyor. Otogarda yoğunluğun az da olsa devam ettiği görülüyor. Vatandaşların mağdur olmaması için otobüs firmalarınn ek seferler koyması ve bazı vatandaşların dönüşlerini sona güne bırakmaması yoğunluğun az olma nedenleri arasında gösteriliyor.

Görüntü dökümü:
------------------
-Otobüslerin turnike sisteminden geçişi
-Bavullarıyla bekleyenler
-Bavul taşıyanlar
-Bavulların otobüslere konması
-Peronlarda bekleyen vatandaşlar
-Genel ve detay

PARTNER90'ların efsanesi Yıldo'nun son hali herkesi şaşkına çevirdi!90'ların efsanesi Yıldo'nun son hali herkesi şaşkına çevirdi!
Şanlıurfa'da aşiret düğününde silahlar susmadıŞanlıurfa'da aşiret düğününde silahlar susmadı
Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!

Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!

MHP'den 8 maddelik af teklifi! Aftan kimler yararlanacak?

MHP'den 8 maddelik af teklifi! Aftan kimler yararlanacak?

Korkutan uyarı: İstanbul depremini beklerken başka yerde 7 büyüklüğünde deprem olabilir!

Korkutan uyarı: İstanbul depremini beklerken başka yerde 7 büyüklüğünde deprem olabilir!

Lüks yatıyla gelip lahmacun dağıtan iş adamı bakın kim çıktı!

Lüks yatıyla gelip lahmacun dağıtan iş adamı bakın kim çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır!

Sokağa girenler dehşete düştü!

Sokağa girenler dehşete düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.