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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram tatili dönüşleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 11:46 | Son Güncelleme

KURBAN  Bayramı tatilinin son gününde de Esenler’deki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda vatandaşların dönüşleri devam ediyor.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram tatili dönüşleri sürüyor

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) KURBAN Bayramı tatilinin son gününde de Esenler’deki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda vatandaşların dönüşleri devam ediyor. Tatillerini İstanbul'da geçirenler memleketlerine dönerken, tatillerini bitiren vatandaşlar da İstanbul'a geliyor. Otogarda yoğunluğun az da olsa devam ettiği görülüyor. Vatandaşların mağdur olmaması için otobüs firmalarınn ek seferler koyması ve bazı vatandaşların dönüşlerini sona güne bırakmaması yoğunluğun az olma nedenleri arasında gösteriliyor.

(FOTOĞRAF)

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram tatili dönüşleri sürüyor15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram tatili dönüşleri sürüyor15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram tatili dönüşleri sürüyor15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram tatili dönüşleri sürüyor

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