15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram tatili dönüşleri sürüyor

Haber- Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından Bayrampaşa İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda vatandaşların dönüşleri devam ediyor. Tatillerini İstanbul'da geçirenler memleketlerine dönerken, tatillerini bitiren vatandaşlar da İstanbul'a geliyor. Otogara girişilerde uzun araç kuyruklar oluştu. Otobüslerde beklemek istemeyen bazı yolcular da valizlerini alarak yürümeyi tercih etti.
Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar
Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı
Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) Brezilya'dan getirdiği kurbanlıklarda şarbon çıktı
Pistlerin en fit koşucusuydu, şimdiki haline kimse inanamıyor!
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
Fransa'dan ilginç yorum: Erdoğan'ın Türkiyesi Kemal'in Türkiyesi değil
Halk TV'de şoke eden İsmail Dükel gelişmesi! Twitter hesabından duyurdu...
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike! Özel dosyalarını Google Drive'da saklayanlar dikkat
Bıçakladığı kişiyi suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı
Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'CHP-HDP ittifakı' iddialarına yanıt
Okuyucu Yorumları 0 yorum