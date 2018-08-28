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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram tatili dönüşleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 12:00 | Son Güncelleme

Haber- Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından Bayrampaşa İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda vatandaşların dönüşleri devam ediyor.

Haber- Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından Bayrampaşa İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda vatandaşların dönüşleri devam ediyor. Tatillerini İstanbul'da geçirenler memleketlerine dönerken, tatillerini bitiren vatandaşlar da İstanbul'a geliyor. Otogara girişilerde uzun araç kuyruklar oluştu. Otobüslerde beklemek istemeyen bazı yolcular da valizlerini alarak yürümeyi tercih etti.

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