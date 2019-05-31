15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Çağatay KENARLI- Onur MERİÇ, İSTANBUL,(DHA)

9 Günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar öğle saatlerinden sonra Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geldi. Haftalar öncesi tükenen otobüs biletleri nedeniyle çok sayıda firma ek sefer düzenledi. Ek seferlere de talep yoğun oldu. Otogarda sabah saatlerinde bin 600 olan otobüs çıkışları öğleden sonra 2 bini buldu. Akşam iftardan sonra bu rakamın 2 bin 700'ü bulması bekleniyor. Yoğunluk nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı "153 Beyaz Masa" ekipleri de otogar içine mobil irtibat büroları kurdu. Arife gününe kadar otogarda olacaklarını belirten İBB ekipleri, vatandaşları memleketlerine yolcu ederek bayram hediyesi verdi. Uzun bir süredir bu günü beklediklerini belirten otobüs firması yetkilileri ve şoförleri yoğunluktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Görüntü dökümü

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-Otogardan genel ve detaylar

-Peronlardan görüntü

-Firma yetkilisi, otobüs şoförü ve vatandaşla röportaj

-İBB ekiplerinden detaylar

-Vatandaşlara hediye veren İBB çalışanları

-Otogarın havadan görüntüsü

