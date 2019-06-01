HABER

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Bayram yoğunluğu devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 16:02 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerine ve tatil beldelerine giderek değerlendirmek isteyen vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda oluşturduğu yoğunluk devam ediyor.9 günlük Ramazan Bayramı tatilini için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın etti.

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerine ve tatil beldelerine giderek değerlendirmek isteyen vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda oluşturduğu yoğunluk devam ediyor.
9 günlük Ramazan Bayramı tatilini için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın etti. Cuma akşamı başlayan yoğunluk bugün de devam etti. Biletini günler önceden alan vatandaşlar erkenden peronlarda hazır bekledi. Son dakika bilet almak isteyenler ya eli boş döndü ya da ek seferlerde yer bulabildi. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na girişlerde ticari taksiler ve araçlar yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri araçlar ve yolcular üzerinde inceleme yaparken giriş ve çıkışlara da kontrol noktası kurdu.

“Şu anda bütün araçlar dolu”
Otogardaki son durumu anlatan seyahat şirketi yetkilisi Cengiz Öner, “Bilet ayırma çok. Bilet bulunmuyor. Şu anda bütün araçlar dolu. İlave arabalar yapıyoruz. Masrafları ağır olduğu için fazla araba bulamıyoruz. Vatandaş da perişan oluyor. Biz de perişan oluyoruz. Pazar-pazartesi gününe kadar böyle devam eder” dedi.

“Son dakika bilet almanın imkanı yok”
Biletini 15 gün önce aldığını ifade eden bir yolcu, “Şu anda Alanya’ya yolculuk yapmayı düşünüyorum. Otogara giriş baya sorun olduğu için erkenden burada oldum. Son dakika bilet almanın imkanı yok. Ek seferler koyduk diyorlar ama onlar bile dolu. Özellikle bayram öncesi erkenden bilet alması daha iyi olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Hatay’a doğru yola çıkan otobüs şoförü Necat Nazlı, “Sabah biz gelirken çok yoğunluk vardı. Herhalde akşam üstü daha çok olacak gibi gözüküyor. Normalde 16 saatte gidiyoruz. Herhalde bugün 23-24 saati bulacak gibi görülüyor. Maalesef çok yoğunluk var. Biletlerini bir hafta on gün önceden alanlar var. 10 günden beri bilet yok” diye konuştu.

Art arda saldırdılar! Korkunç gece Art arda saldırdılar! Korkunç gece
Operasyonda 1 ton 300 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildiOperasyonda 1 ton 300 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Bosna Hersek’te göçmen kampında büyük yangın: 30 yaralıBosna Hersek’te göçmen kampında büyük yangın: 30 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

İlk kez konuştu! Çocuk tacizi ve pedofili...

İlk kez konuştu! Çocuk tacizi ve pedofili...

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.