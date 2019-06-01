15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Bayram yoğunluğu devam ediyor

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerine ve tatil beldelerine giderek değerlendirmek isteyen vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda oluşturduğu yoğunluk devam ediyor.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın etti. Cuma akşamı başlayan yoğunluk bugün de devam etti. Biletini günler önceden alan vatandaşlar erkenden peronlarda hazır bekledi. Son dakika bilet almak isteyenler ya eli boş döndü ya da ek seferlerde yer bulabildi. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na girişlerde ticari taksiler ve araçlar yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri araçlar ve yolcular üzerinde inceleme yaparken giriş ve çıkışlara da kontrol noktası kurdu.

“Şu anda bütün araçlar dolu”

Otogardaki son durumu anlatan seyahat şirketi yetkilisi Cengiz Öner, “Bilet ayırma çok. Bilet bulunmuyor. Şu anda bütün araçlar dolu. İlave arabalar yapıyoruz. Masrafları ağır olduğu için fazla araba bulamıyoruz. Vatandaş da perişan oluyor. Biz de perişan oluyoruz. Pazar-pazartesi gününe kadar böyle devam eder” dedi.