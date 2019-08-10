15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU DEVAM EDİYOR

Ali AKSOYER-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)

KURBAN Bayramın tatilinin başlamasının ardından Arife günüde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk devam ediyor. Taksiler ve özel otomobillerle otogara gelen yolcular nedeniyle girişlerde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu devam ediyor. Otogar bayramı memleketlerinde yada tatil merkezlerinde geçirmek isteyen İstanbullurla dolmaya devam ediyor. Otogara özel otomobilleri yada taksilerle gelen yolcular nedeniyle Otogar girişinde zaman zaman araç kuyrukları oluşturuluyor. Otoparkların bayram boyunca ücretsiz olduğu otogara giriş ve çıkışlar Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından yönlendiriliyor.

Yolcular peronlarda bekleyen otobüslere binerek yolculuklarına başrarken, özellikle saat başlarında Otogar çıkışında da otobüs kuyrukları oluşuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan ve yerden otogardaki yoğunluk

