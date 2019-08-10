HABER

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 18:37 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarında Kurban Bayramı yoğunluğu devam ediyor.

Ali AKSOYER-İlkay DİKİCİ-Nermin GEYİK/İSTANBUL,(DHA)-BAYRAMPAŞA'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarında Kurban Bayramı yoğunluğu devam ediyor. Otogara özel otomobilleri ya da taksilerle gelen, bayramı İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular nedeniyle, otogar girişinde zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor. Otoparkların bayram boyunca ücretsiz olduğu otogara giriş ve çıkışlar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından yönlendirme yapılıyor.

“BİLETLER, 10 GÜN ÖNCEDEN TÜKENDİ"
Yolcular peronlarda bekleyen otobüslere binerek yolculuklarına başlarken, özellikle saat başlarında otogar çıkışında da otobüs kuyrukları oluşuyor. Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar için ek seferler oluşturuldu. Bilet almak için son günü bekleyenler, ek seferlerle gidecekleri yere bilet bulmaya çalışıyor.
Özel bir otobüs firması çalışanı Turay Akça, “Biletlerimiz 10 gün önce tükendi. Şu anda yoğunluk devam ediyor. Dün gece 03.00'a kadar da buradaydık. 10 gün önceden biletler tükendi. Ek seferler çıkardık, ek seferlerimiz de tükendi. Ekstra araçlarımızı gündeme aldık şimdi onların biletleri satışta." dedi.
Nafiye Özcan, “Bodrum'a gidiyoruz. Tatil yapmaya gidiyoruz. Zor bulduk. Bayağı yoğunluk var. Çorlu'dan geliyoruz. Buraya geldik. Şimdi de başka bir araba gelecek bizi Bodrum'a götürecek. Biletleri iki hafta önceden aldık. Bayağı yoğunluk var. Arabalar dolu" şeklinde konuştu.
Gülten Terzi, “Lüleburgaz'a gidiyorum. Evime gidiyorum. Tatilden dönüyorum. Sakarya'ya geldim. Sakarya'dan buraya, buradan da Lüleburgaz'a gidiyorum. Üç gün önceden bilet ayırttırdığım için rahat buldum." dedi
Şengül Akay, “İzmit'e gidiyoruz ama bilet bulamadık. Normal araç bulamadık artık Ankara arabalarına kaldık. Çok yoğunluk var ve bilet bulamıyorsunuz. Son güne de kaldık bulamadık" İfadelerini kullandı.
(FOTOĞRAF)

PARTNER Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde... Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde...
Kalp damarları ters olan Leo bebek, İstanbul'da ameliyat edilecekKalp damarları ters olan Leo bebek, İstanbul'da ameliyat edilecek
Kars Valisi Öksüz'den "Kemerin Ses Getirsin" uygulamasına destekKars Valisi Öksüz'den "Kemerin Ses Getirsin" uygulamasına destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Akar'dan net mesaj: Akıllarını başlarına toplamaları lazım

Akar'dan net mesaj: Akıllarını başlarına toplamaları lazım

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban eti nasıl pişirilir? Lezzetli ve ağızda dağılan kavurma tarifi! (Video)

Ağızda dağılan kavurma nasıl yapılır?

Kurban bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için anlamlı ve güzel bayram mesajları!

Kurban bayramı mesajları

Muş'ta HDP İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı

HDP'li İl Başkanı gözaltında!

Bayram namazı Zonguldak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Zonguldak için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Yozgat 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Yozgat için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Van 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Van için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.