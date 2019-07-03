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15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA DENETİM (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 17:09 | Son Güncelleme

  İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yapıyor.

Haber-Kamera: Ümit UZUN-İdris TİFTİKCİ-Çağatay KENARLI-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yapıyor. Denetimlerde, otogara giren araçlar durdurularak incelenirken, otogarın alt katlarında da aramalar yapılıyor. Denetimler kapsamında yolcuların GBT kontrolleri yapılırken, valizleri açılarak kontrol ediliyor.

Görüntü dökümü:
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-Otogar'ın önünde bekleyen polisler
-Denetimlerden detaylar
-Genel ve detaylar

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