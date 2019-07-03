15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA DENETİM 

Haber-Kamera: Ümit UZUN-İdris TİFTİKCİ-Çağatay KENARLI-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yaptı. Denetimlerde, otogara giren araçlar durdurularak incelenirken, otogarın alt katlarında da arandı. Otogara giren yolcuların GBT'lerine bakılırken, valizleri açılarak kontrol edildi.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Trafik Denetleme, Yabancılar Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla otogarın tüm noktalarında asayiş uygulaması yapıldı. Otogarın tüm giriş çıkış noktalarında sıkı denetim uygulayan ekipler, şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol ederken, araçlarda ise arama yaptı. Yolcuların valizleri tek tek açılarak kontrol edilirken, otogarın alt katlarında da aramalar yapıldı. Aramalara, narkotik dedektör köpekleri de katıldı.

Görüntü dökümü:

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-Otogar'ın önünde bekleyen polisler

-Denetimlerden detaylar

-Dedektör köpekle araç araması

-Polislerin GBT yapması

-Polis ekiplerinin

-Genel ve detaylar

