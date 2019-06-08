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15 Temmuz Demokrasi Otogarında dönüş yoğunluğu havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 17:06 | Son Güncelleme

Bayram tatilinin bitmesine bir gün kala Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarında dönüş yoğunluğu başladı.

Bayram tatilinin bitmesine bir gün kala Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarında dönüş yoğunluğu başladı. Gelen yolcuların peronlarda oluşturduğu yoğunluk, drone ile havadan görüntülendi.
Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarında 9 günlük bayramı tatilinin bitmesine bir gün kala bayram dönüşü yoğunluğu başladı. Otogarın giriş bölümünde yolcu otobüsleri peronlara yanaşarak yolcuları ve eşyalarını indirdi. Otobüslerden inen vatandaşlar valizlerini alarak yola yaya devam etti. Yolcu otobüslerinin ve vatandaşların yoğunluğu havadan drone ile görüntülendi.
Bir otobüs firması yetkilisi olan Alaattin Çerdek, geri dönüş yolculuğunun önümüzdeki günlerde fazla olacağını belirterek “9 günlük bayram tatili huzurlu ve mutlu bir şekilde geçti. Özel araçlarla işi olmadığı müddetçe karayoluna çıkmasınlar rica ediyorum. İstanbul genelinde gidiş ve dönüş olarak malum önümüzdeki hafta içinde okullarımız da tatil olacak. Vatandaşlarımız gidip geliyor. Şu an yoğunluk az safhada. Ama çok iyi bir şekilde bayramı değerlendirdik. Dün akşam itibariyle yedisi, sekizi, dokuzu pazartesi malum mesai başlıyor. 3 günün daha yoğun geçeceğine inanıyorum” dedi.

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