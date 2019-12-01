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15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda kış lastiği denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 13:57 | Son Güncelleme

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı. Uygulama kapsamında polis ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda denetim gerçekleştirdi. Sürücüler denetimden memnun olduklarını söylediler.
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı. 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek olan uygulama kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Kurala uymayan araçların sürücülerine 625 lira ceza kesilecek olan uygulamada otogardan çıkan çok sayıda otobüsün lastiği “kumpas” adı verilen aletle ölçüldü. Kış lastiği takılı olan otobüsler yoluna devam ederken, takılı olmayanlara ise 625 lira idari para cezası kesildi. Ceza miktarı yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2020 itibarıyla güncellenecek olan uygulamanın devam edeceği öğrenildi.
Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin, ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunlu. Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliğinin 1,6 milimetreden az olmaması gerekiyor. Denetimlerde diş derinliği, lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülüyor.
Uygulama hakkında konuşan otobüs şoförleri, “Uygulamadan memnunuz. Uzun yola gidiyoruz, kış lastiklerimiz takılı. Allah kimseye kaza bela vermesin” dediler.

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