15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA OTOBÜSLERE DENETİM (Havadan görüntülerle)

OTOGAR ÇIKIŞINDA OTOBÜSLER DENETLENDİ Kurban Bayramı tatili öncesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı çıkışında sefere çıkan otobüslere yönelik trafik uygulaması yapıldı. Resmi ve Sivil trafik polislerinin katıldığı uygulama sırasında otogar çıkışında durdurulan otobüsler titizlikle kontrol edildiler. 9 Trafik polisi ekibi, 4 motosikletli ekibin gerçekleştirdiği uygulama sırasında otobüslerin lastik diş derinlikleri, takometreleri, emniyet kemerleri ve evrakları kontrolden geçirildi. Uygulama sırasında otobüslerin içine binen trafik polisleri yolculara emniyet kemeri takmanın önemini anlatan broşürler dağıttı.

Ali AKSOYER-Güven USTA-İbrahim MAŞE/İSTANBUL(DHA) KURBAN Bayramı tatili öncesi Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi otogarında sefere çıkan otobüslere yönelik kontrol gerçekleştirildi. Otobüslerin evrakları, lastik diş kalınlıkları, takometreleri kontrol edilirken yolculara da emniyet kemeri ile ilgili broşürler dağıtıldı. Öte yandan ek seferler nedeniyle büyük bir yoğunluğun yaşandığı otogar çıkışında zaman zaman uzun otobüs kuyrukları oluştu.

YENİ KAMYANYA TANITILDI

Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğünün Trafikte emniyet kemeri kullanımıyla ilgili toplumu bilinçlendirmeye yönelik "Kemerin ses getirsin" kampanyası da yolculara anlatıldı. Kampanyada çocukların otomobile bindiklerinde ailelerinin ve kendilerinin kemer takarken görüldüğü videolar isteniyor. Bu videoların 31 Ağustos 2019 tarihine kadar "kemerinsesgetirsin" etiketiyle Twitter/TrafikEgm adresinde paylaşılması istenen kampanyada en güzel videoları paylaşan 100 çocuğa scooter ve kask hediye edilecek.

BAYRAM ÖNCESİ BÜYÜK BİR YOĞUNLUK YAŞANIYOR

15 Temmuz Demokrasi otogarında kurban bayramı öncesinde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Özellikle saat başlarında sefere çıkan yolcu otobüsler, otogar çıkışında uzun kuyruklar oluşturuyor. Otogardan çıkmak zaman zaman 15-20 dakikayı alabiliyor.Otogardaki yoğunluğun yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.

Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Aktüel görüntüler

-Denetimlerden detaylar

-otobüs şoförleri ve yolcularla röp

-Broşür dağıtılması

-Aramalar

-Genel ve detaylar

