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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüslere kış lastiği denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 15:32 | Son Güncelleme

ŞEHİRLERARASI yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı.

Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)- ŞEHİRLERARASI yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı. Polis ekipleri de 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yola çıkacak olan otobüslerde kış lastiği denetimi yaptı.
Türkiye genelinde 01 Aralık - 01 Nisan tarihleri arasında devam edecek olan kış lastiği takma zorunluluğu bu gün itibariyle başladı. Uygulama kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis ekipleri tarafından yolcu otobüslerine denetim gerçekleştirildi. Otogardan çıkan her otobüs lastiğinin diş derinliği "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü ve lastik üzerinde kış lastiği olduğunu ifade eden M+S sembolleri kontrol edildi.
Uygulamada lastikleri kontrol edilen sürücüler de uygulamanın herkes için yerinde olduğunu söyledi. Kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan işletenler için, 2019 yılı için 625 lira para cezası uygulanıyor. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2020 itibarıyla güncellenecek.

(FOTOĞRAFLI)

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