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15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 09:24 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da pazar günü yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde oy kullanmak için İstanbul'a gelen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sabahın erken saatlerinde yoğunluğa neden oldu.

Ali AKSOYER-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL(DHA)
İSTANBUL'da pazar günü yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde oy kullanmak için İstanbul'a gelen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sabahın erken saatlerinde yoğunluğa neden oldu. Tamamen dolu gelen otobüsler nedeniyle vatandaşlar taksi ve servis bulmakta zorlanırken, otogar girişinde de otobüs kuyrukları oluştu.
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminden bir gün önce Bayrampaşa'da bulunan otogarda sabahın erken saatlerinde yoğunluk yaşandı. Oy kullanmak için İstanbul'a dönüşü son güne bırakan İstanbullular nedeniyle şehirlerarası yolcu otobüsleri tam dolu olarak İstanbul'a geldiği belirtildi. Birbiri ardına otogara giren otobüsler inen vatandaşlar kalabalık nedeniyle servis ve taksi bulmakta zorlandı. Artan otobüs seferleri nedeniyle de otogar girişinde zaman zaman otobüs kuyrukları oluştu.

Görüntü dökümü:
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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER
-Otogarın genel ve detay görüntüleri
-Giriş yapan otobüsler
-Bekleyen vatandaşlar
-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Vatandaşlarla röp
-Otobüslerden inenler
-Otogarın görüntüsü
-Genel ve detaylar

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