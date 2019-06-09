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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 12:21 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçiren İstanbulluların kente dönüşü dolayısıyla otogarda yoğunluk yaşanıyor

İSTANBUL (AA) - Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçiren İstanbulluların kente dönmeye başlaması, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluğa neden oldu.

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek şehir dışına çıkan İstanbulluların kente dönüşü başladı.

Tatilcilerin dönüşüyle İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Otogar girişinde de uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla otogarın giriş ve çıkışlarına trafik polisleri görevlendirildi.

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