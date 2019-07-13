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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 19:01 | Son Güncelleme

Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi

KİLİS (AA) - Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığının çağrısı üzerine ellerinde Türk bayraklarıyla Hacı Cümbüş Camisi önünde toplanan vatandaşlar, "Ne mutlu Türküm diyene", Her Türk asker doğar" ve "Kilis burada, hainler nerede" sloganları atarak tekbir getirdi.

Hazırlandıkları 50 metrelik dev Türk bayrağı ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyenlere, polis ekipleri de eşlik etti.

Burada grup adına açıklama yapan Alperen Mısırlıgil, Türk milletinin tarih boyunca sayısız badire ve belaları alt etmeyi başardığını söyledi.

Türkiye'nin çetin ve zorlu bir coğrafyada yer aldığını ifade eden Mısırlıgil, "Türk milletinin hedefte olması, kutlu varlığı üzerinde oyunlar oynanması tesadüfi görülmemelidir. Kaldı ki böylesi bir husumet ve hıyanet kuşatması yeni de değildir. Aklımızı başımıza almazsak, milli birlik ruhunu kaybedip birbirimize düşersek, açık açık uyarıyorum ki ya bizi bu vatandan söküp atacaklar, ya da burada bizi gömüp üzerimizden aşacaklar. Hesap budur, emel budur, vahşi gaye bundan ibarettir." diye konuştu.

15 Temmuz'un öncelikle bir darbe teşebbüsü ve taktikçileri, teorisyenleri, kuryeleri, taşeronları, planlayıcıları, sahadaki tetikçileri belli olan bir işgal denemesi olduğunu dile getiren Mısırlıgil, bu kalkışmaya kontrollü darbe demenin her şeyden önce aklın inkarı, vicdanın itlafı, yalın gerçeklerin imhası olduğunu aktardı.

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