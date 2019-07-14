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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 10:17 | Son Güncelleme

TÜRMOB Genel Başkanı Masis Yontan: - "Türkiye darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da ülkesine, cumhuriyete, laikliğe ve demokrasiye kararlılıkla sahip çıktığını göstermiştir"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, Türkiye'nin darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016’da ülkesine, cumhuriyete, laikliğe ve demokrasiye kararlılıkla sahip çıktığını gösterdiğini belirtti.

Yontan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da ülkesine, cumhuriyete, laikliğe ve demokrasiye kararlılıkla sahip çıktığını göstermiştir. Demokrasiye olan inancımız ve kararlılığımızla her zaman demokrasi diyoruz.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyoruz."

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