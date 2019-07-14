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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 10:25 | Son Güncelleme

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu: - "3 yıl önce olduğu gibi el ele verdikçe, hainlere karşı dik durdukça, bir ve beraber oldukça hiçbir güç bizi yıkamayacaktır"

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin, "Üç yıl önce olduğu gibi el ele verdikçe, hainlere karşı dik durdukça, bir ve beraber oldukça hiçbir güç bizi yıkamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Koloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 3 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin en büyük ihanetlerinden birinin, milletin iradesini hiçe saymaya çalışan hain darbe girişiminin meydanlarda nöbet tutan milletin gösterdiği birlik ve beraberlikle aşıldığını ifade etti.

Demokrasi tarihine bir milat olarak geçen bu karanlık gecenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sergilediği dirayetli duruş, bağımsızlığına ve istikbaline sahip çıkan millet sayesinde engellendiğini vurgulayan Koloğlu, şunları kaydetti:

"Milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkan, bu uğurda göğsünü kurşunlara siper ederek ülkesi için canını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyoruz. Daima kalbimizde yaşatacağımız 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizin anısını, İNTES Hatıra Ormanı’na onlar adına diktiğimiz fidanlarla da yaşatacağız.

Hain darbe girişimi kadını, erkeği, genci, yaşlısı tüm ülkemizi daha güçlü bağlarla kenetlemiştir. İş dünyası olarak bizler de tek vücut demokrasiye sahip çıktık, her zaman her koşulda sahip çıkmaya, güçlü Türkiye yolunda çalışmaya devam edeceğiz. 3 yıl önce olduğu gibi el ele verdikçe, hainlere karşı dik durdukça, bir ve beraber oldukça hiçbir güç bizi yıkamayacaktır.

Bizler, inşaat sanayicileri olarak bu süreçte hız kesmeden yatırımlarımıza devam ettik, çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdürdük. Bundan sonraki süreçte de hükümetimizden alacağımız güç ve destekle yatırımlarımıza devam edecek, güçlü Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz."

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Celal Koloğlu İNTES

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