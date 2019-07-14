Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Sarsılmaz bir iradeyle demokrasimizi sahiplenen esnaf ve sanatkarlarımız, nereden ve kimden gelirse gelsin, darbelere karşı dimdik durmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde tüm oda, birlik ve federasyon yöneticilerinin düzenlenecek etkinliklere katılım sağlayacağını bildirdi.

Konfederasyon ve tüm birlik binalarına demokrasiyle ilgili önemli sözlerin yer aldığı pankartlar asılacağını ifade eden Palandöken, Ankara'da da Kızılay'da demokrasi için toplanan vatandaşlara bayrak dağıtılacağını belirtti.

Hain darbe girişimini kınayan Palandöken, açıklamasında şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016'da demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, temel hak ve özgürlükler gibi ülkemizin benimsediği temel değerleri yıkmak üzere hain darbe girişiminde bulunulmuş ancak bu teşebbüs milletimizin milli iradeye sahip çıkma gücü sayesinde bertaraf edilmiştir. Bu çağ dışı darbe girişimine karşı siyasal partiler, sendikalar, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, onurlu polislerimiz, askerlerimiz ve toplumun tüm kesimleri büyük bir demokrasi zaferi vererek bu sınavdan alnının akıyla çıkmıştır.