İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin, "15 Temmuz gecesi yaşananlar, Türkiye tarihinin tüm darbelerine milletin verdiği cevaptır. 15 Temmuz, Türkiye tarihinin en önemli günlerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Kopuz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İSTİB'in o gece ilk tepki veren kuruluşlardan biri olduğunu belirtti.

Kopuz, şunları kaydetti:

"Bu gece Türkiye'nin demokrasi geleneğine kastedilmiştir. Evde durma zamanı değil. Sokağa çıkıyoruz' dedik. Bu asil millet, o gece tek yürek olup darbenin karşısında dimdik durarak hakimiyetin kayıtsız şartsız kendinde olduğunu gösterdi. Türk demokrasisi o gece rüşdünü ispat etti. Bugün hapishanelerde çürüyen alçaklar o gece millete doğrulttukları silahların bedelini sadece bu dünyada değil, ahirette de ödeyecektir inşallah. 15 Temmuz günü milletin gösterdiği kararlı dik duruş, bundan sonra olabilecek benzer girişimlerin önünü kesecek en büyük engeldir. 15 Temmuz gecesi yaşananlar, Türkiye tarihinin tüm darbelerine milletin verdiği cevaptır. 15 Temmuz, Türkiye tarihinin en önemli günlerinden biridir."