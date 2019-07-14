İSTANBUL (AA) - Türk Kızılayı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin sembol mekanlarında, il ve ilçelerin demokrasi meydanlarında olacak.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2016'de gerçekleştirilen hain darbe girişiminin hemen ardından milli iradeye sahip çıkmak için sahaya inen Kızılay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de meydanlara inecek.

Kızılay ekipleri, Türkiye genelinde demokrasi şehitlerini anmak, gazilere minnet göstermek ve şanlı direnişe katılan milletin yanında yer almak için Türkiye'nin tüm meydanlarında vatandaşlarla yan yana olacak.

Meydanlarda hem ikram hem de kan bağışı araçlarıyla yer alacak olan Kızılay, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere demokrasi ve istikbal direnişinin sembol mekanlarında vatandaşlara su, sıcak çorba-çay, kumanya ve benzeri gıda malzemesi ikramında bulunacak.

Ayrıca Türk Kızılayı, darbe gecesi şehit olan Kızılay Küçükesat Şube Başkanı Serhat Önder'in hatırasını yaşatmak amacıyla oluşturulan şehitlikte de bir tören düzenleyecek.