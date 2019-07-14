Türkiye Haber-İş Sendikası, Özçelik-İş Sendikası ve Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (Tes-İş) Sendikasınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımlandı. Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, mesajında, milletin Çanakkale Savaşı'ndaki birlik ve beraberliğinin bir benzerini, 15 Temmuz gecesi gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, darbe gecesi telefonla bir televizyon kanalı yayınına bağlanıp, halkı alanlara davet etmesinin, darbenin seyrini değiştirdiğine dikkati çeken Solak, şunları kaydetti: "Gazi Türk Telekom AŞ'de görev yapan, gece-gündüz, yağmur-çamur, demeden iletişimin altyapısını oluşturan, emeğini, özverisini, alın terini ilmek ilmek dokuyan değerli üyelerimizin katkılarını da gözardı etmemek gerekmektedir. O gece, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi Meclisimiz, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı duruşuyla bir destan yazılmıştır." Solak, 15 Temmuz'u asla unutmadıklarını, unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayarak, "Vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için gözlerini bile kıpmadan canlarını veren demokrasi şehitlerimiz, tarihin şerefli sayfalarına adını altın harflerle yazdırarak ölümsüzleşmişlerdir." ifadelerini kullandı.

- "Bu vatan sahipsiz, bu millet kimsesiz değil" Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci de 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini, dünyada eşi benzeri olmayan bir ihanet olarak nitelendirerek, darbeyle amaçlananın, Türkiye'yi uluslararası karanlık güçlerin oyuncağı ve piyonu haline dönüştürmek olduğunu belirtti. "Bu vatan kolay kazanılmadı" sözünün 15 Temmuz'da bir kez daha vücut bulduğunu vurgulayan Değirmenci, şu ifadeleri kullandı: "Hamdolsun ki milletimizin yüzyıllardır damarlarında taşıdığı o asil kan, bağımsızlığımızın kirli ellerde lekelenmesine izin vermemiştir. O gece, FETÖ'ye ve onların üst akıllarına karşı bir bağımsızlık mücadelesi verilmiştir. Türkiye düşmanlarına, hayatları boyunca unutamayacakları sağlam bir ders verilmiştir. Nasıl ki o gece ve sonrasında bu ülkenin yerli ve milli kurumları olarak hainlere geçit vermediysek, yine hainlere karşı nöbette ve uyanık olduğumuzu herkes bilsin. O nedenle bu vatan sahipsiz, bu millet kimsesiz değildir." - "Şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz"