HABER

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 15:00 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç, piyade uzman çavuş Halit Yaşar Mine ile polis memuru Yunus Uğur mezarı başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen şehit düşen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç, piyade uzman çavuş Halit Yaşar Mine ile polis memuru Yunus Uğur mezarı başında anıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin Ali Hocalı Mahallesi'ndeki mezarlarını ziyaret etti.

Duygusal anların yaşandığı anma etkinliğinde Vali Demirtaş, baba Ali ve anne Senem Oruç'a sarılıp teselli ederek başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Şehitler için dua edip Allah'tan rahmet dileyen Demirtaş, ülkenin ve milletin geleceğini karartmayı amaçlayan hain darbe girişimini bir kez daha nefretle kınadıklarını belirterek, tüm şehitlerin aileleri ve yakınlarının her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti.

Demirtaş daha sonra darbe girişimini engellemeye çalışırken İstanbul 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin Asri Mezarlık'taki, Gölbaşı'nda bulunan Havacılık Daire Başkanlığı tesislerine düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Yunus Uğur'un ise Buruk Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.

Anma etkinliğine, şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra bazı milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı.

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
Ömer Halisdemir'in mezarı, ziyaretçi akınına uğruyorÖmer Halisdemir'in mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor
Bakan Soylu: “Bu millet, tarih boyunca mazluma umut olma halinden hiç vazgeçmemiştir”Bakan Soylu: “Bu millet, tarih boyunca mazluma umut olma halinden hiç vazgeçmemiştir”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz adana Adana Valisi Mahmut Demirtaş Ahmet Oruç Mehmet Oruç mezar ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Askerden geldi kural bozdu

Askerden geldi kural bozdu

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Yakalanınca kendisini böyle savundu: Doktor tavsiye etti

Yakalanınca kendisini böyle savundu: Doktor tavsiye etti

Kayınvalide ve görümce dehşeti! Hastanelik ettiler

Kayınvalide ve görümce dehşeti! Hastanelik ettiler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mardin'de 7 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi

MİT ve Jandarmadan ortak operasyon! Ele geçirildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına Hayri Baraçlı'dan açıklama

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Adana'da kaçak içki operasyonu

Bir haftada 4 kişi ölmüştü! Operasyon düzenlendi

Hatay'daki şüpheli paketten kadın çantası çıktı

Şüpheli paket polisi alarma geçirdi! Cadde trafiğe kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.