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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 17:05 | Son Güncelleme

FETÖ darbe girişimi sırasında Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit edilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank ve tüm şehitler için Şehzadebaşı Camisi'nde anma programı düzenlendi - Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da katıldı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit edilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank ve tüm şehitler için Şehzadebaşı Camisi'nde anma programı düzenlendi.

Öğle namazı öncesi başlayan program, Şehzadebaşı Camisi imam hatip ve müezzinleri tarafından sunulan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katıldığı programda, öğlen namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Erbaş, namaz sonrası 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için dua etti.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sela okunmasıyla son buldu. Program sonrasında vatandaşlara lokma ikram edildi.

Programa Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede, Mehmet Fatih Kacır, Çetin Ali Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, darbe girişimi sırasında TBMM Başkanlığı görevini yürüten İsmail Kahraman, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ve bazı iş adamları da katıldı.

- Şehit İlhan Varank'ın kabri ziyaret edildi

Program kapsamında 15 Temmuz gecesi Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbeciler tarafından şehit edilen ve Şehzadebaşı Camisi'nin haziresine defnedilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi şehit Prof. Dr. İlhan Varank'ın kabri de ziyaret edilerek dualar okundu.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İlhan Varank Mustafa Varank

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